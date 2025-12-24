Німеччина зробила рекордний внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Німеччина перерахувала понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, що стало найбільшим разовим внеском з моменту його створення. Загалом у грудні 2025 року Фонд отримав 245 млн євро міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

Внесок Німеччини у понад 160 млн євро став найбільшою разовою допомогою з моменту створення Фонду. Загалом у грудні 2025 року до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків. Крім МЗС Німеччини, ще 3 млн євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW.

За словами Колісника, Фонд підтримки енергетики України, який керується Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, є одним з найефективніших механізмів допомоги українському паливно-енергетичному сектору, адже його кошти спрямовуються на закупівлі обладнання для енергокомпаній і використовуються для відновлення після завданих ворогом атак.

“В умовах безперервних та прицільних атак Росії на українську енергетику, одним із пріоритетів Міністерства є співпраця з партнерами щодо поповнення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт”, – зазначив заступник міністра.

Лише у грудні під час низки міжнародних зустрічей високого рівня Україна отримала запевнення партнерів у системній підтримці.

“Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак”, – наголосив Колісник.

Окрім механізмів Фонду підтримки енергетики України, наші енергетики отримують і міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. З початку повномасштабного вторгнення для потреб енергетичного сектору до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн. Це допомога з 38 країн. Вона включає і обладнання для оперативних ремонтів після ворожих обстрілів і устаткування, яке дозволяє нам нарощувати потужності розподіленої генерації.

Нагадаємо, 23 грудня Росія завдала чергового масштабного удару по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти енергетики. Удари спричинили знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.