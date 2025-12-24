        Суспільство

        У Святвечір росіяни вдарили по цвинтарю в Черкасах

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 18:38
        Пошкоджений цвинтар у Черкасах / Фото: Анатолій Бондаренко
        Пошкоджений цвинтар у Черкасах / Фото: Анатолій Бондаренко

        24 грудня, у Святвечір, росіяни завдали удару по Черкасах. Відомо про одного постраждалого.

        Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

        “Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий”, – йдеться в повідомленні.  

        Пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив та цвинтар.

        Як уточнив мер Черкас Анатолій Бондаренко, внаслідок атаки пошкоджені могили та Алея Героїв.

        “Росіяни вкотре поцілюють у наш цвинтар. Понівечені памʼятники простих громадян нашого міста та Алея Героїв”, – розповів Бондаренко.

        О 16:30 у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракети у напрямку Черкас. О 16:47 у Черкасах пролунав вибух.


