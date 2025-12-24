У Святвечір росіяни вдарили по цвинтарю в Черкасах

24 грудня, у Святвечір, росіяни завдали удару по Черкасах. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий”, – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив та цвинтар.

Як уточнив мер Черкас Анатолій Бондаренко, внаслідок атаки пошкоджені могили та Алея Героїв.

“Росіяни вкотре поцілюють у наш цвинтар. Понівечені памʼятники простих громадян нашого міста та Алея Героїв”, – розповів Бондаренко.

О 16:30 у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракети у напрямку Черкас. О 16:47 у Черкасах пролунав вибух.