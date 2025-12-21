В Ізюмі внаслідок обстрілу загинула патрульна Ірина Байда

В Ізюмі внаслідок ворожого удару загинула патрульна поліцейська батальйону Краматорська та Словʼянська, старший лейтенант поліції Ірина Байда. Про це повідомила Патрульна поліція України.

Трагічна подія сталася напередодні в місті Ізюм, коли війська РФ завдали ударів по житлових кварталах. Ірина Байда разом із чоловіком перебувала вдома. Внаслідок обстрілу поліцейська та її чоловік загинули на місці.

Ірина Байда була однією з перших патрульних у Краматорську та Словʼянську. У поліції зазначають, що вона сумлінно виконувала службові обовʼязки, залишалася вірною Присязі українському народові та завжди приходила на допомогу.

Реклама

Реклама

У загиблої залишився 15-річний син. У Патрульній поліції наголосили, що загибель колеги є непоправною втратою для родини, колективу та всієї поліцейської спільноти, а також черговим свідченням злочинних дій держави-агресора, яка цілеспрямовано обстрілює цивільне населення.

Патрульна поліція України висловила щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблої.