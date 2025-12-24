Патрульні показали знеструмлений після російської атаки Чернігів

У Чернігові посилили заходи безпеки через знеструмлення після російських ударів 24 грудня. Унаслідок атаки РФ на енергетичну інфраструктуру місто частково залишається без світла.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Світлофори функціонують лише на ділянках, під’єднаних до резервного живлення, а на найскладніших перехрестях працюють регулювальники.

“Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити функціонування критично важливих систем міста. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

У місті функціонують Пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон.

Нагадаємо, у результаті російської атаки у ніч на 24 грудня по кількох енергооб’єктах у Чернігівському районі без світла залишилися десятки тисяч абонентів.