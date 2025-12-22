Пішов із життя британський співак і гітарист Кріс Рі

Британський співак і гітарист Кріс Рі, відомий піснею Driving Home for Christmas, помер у віці 74 років після хвороби. Родина повідомила, що музикант пішов із життя в лікарні, перебуваючи поруч із близькими.

Про це пише BBC.

Кріс Рі помер 17 грудня. За словами представника музиканта, співак помер після нетривалої хвороби.

Реклама

Реклама

Рі здобув широку популярність у 1970–1980-х роках завдяки таким пісням, як Fool (If You Think It’s Over) та Let’s Dance. Його дебютний альбом Whatever Happened To Benny Santini? вийшов у 1978 році, а композиція Fool (If You Think It’s Over) була номінована на премію “Греммі”. Перший альбом номер один — The Road to Hell — він випустив у 1989 році, а платівка Auberge у 1991-му також очолила чарти.

Пісня Driving Home for Christmas, з якою Рі асоціюється найбільше, була вперше випущена у 1986 році — попри те, що сам музикант намагався завадити її релізу. Він розповідав, що ідея композиції з’явилася ще у 1978 році, коли після завершення контракту з лейблом не мав грошей на квиток додому, і його дружина приїхала по нього з Лондона до Мідлсбро на старому Austin Mini. Під час засніженої поїздки, стоячи в заторах, Рі почав жартома наспівувати рядки майбутньої пісні та записувати текст при світлі ліхтарів.

Музикант зазначав, що написав пісню за п’ять-десять хвилин і довгий час не виконував її наживо. Уперше він заспівав Driving Home for Christmas на сцені лише у грудні 2014 року — після наполягань команди, використавши під час виступу 12 снігових гармат.

У грудні 2025 року композиція знову потрапила до різдвяного чарту, посівши 30-те місце, і традиційно звучала на радіо й телебаченні.