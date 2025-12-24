        Суспільство

        Холодно й без снігу: синоптики розповіли, де на Різдво вдарять морози до мінус 12

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 22:25
        Зимовий ранок у Рівному / Фото: sfera-tv.com.ua
        Антициклон принесе холодну погоду в Україну на Різдво. У четвер, 25 грудня, синоптики прогнозують в деяких регіонах України до 12 градусів морозу. Найхолодніше буде в Луганській та Харківській областях.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні утримається холодна погода без опадів. Погодні умови формуватиме антициклон із центром над Північним морем та холодна повітряна маса з півночі.

        Протягом доби в Україні опадів не очікується. Переважатиме вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме -7…-12 °C, вдень -1…-6 °C. У Закарпатській області та в Криму буде дещо тепліше: вночі 0…-5 °C, вдень від -1 °C до +4 °C.

        Погодна мапа України на 25 грудня / Фото: Укргідрометцентр

