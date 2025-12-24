Холодно й без снігу: синоптики розповіли, де на Різдво вдарять морози до мінус 12

Антициклон принесе холодну погоду в Україну на Різдво. У четвер, 25 грудня, синоптики прогнозують в деяких регіонах України до 12 градусів морозу. Найхолодніше буде в Луганській та Харківській областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні утримається холодна погода без опадів. Погодні умови формуватиме антициклон із центром над Північним морем та холодна повітряна маса з півночі.

Протягом доби в Україні опадів не очікується. Переважатиме вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -7…-12 °C, вдень -1…-6 °C. У Закарпатській області та в Криму буде дещо тепліше: вночі 0…-5 °C, вдень від -1 °C до +4 °C.