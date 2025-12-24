Росія відкинула пропозицію припинити вбивства та завдала удару по Україні напередодні Різдва, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поділяє розчарування Папи Римського через відмову Росії прийняти пропозицію різдвяного перемир’я. Він наголосив, що українці зустрічають уже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах 24 грудня.

Зеленський зазначив, що цінує постійну увагу Папи Римського Лева XIV до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України.

“Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що Україна вже четверте Різдво зустрічає в умовах повномасштабної війни, російських терактів, відключень світла через атаки окупантів та бойових дій на фронті.

“Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності. Бажаю мирних свят кожній родині в усьому світі. Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни”, – підсумував президент.

Зеленський підкреслив, що важливо, аби люди у всьому світі не мовчали й не дозволяли Росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти українського народу. Він закликав відповідальних світових лідерів підтримати мирні ініціативи та подякував за кожен прояв солідарності.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що вкрай засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво та знову закликав до “24 годин миру”. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав РФ оголосити різдвяне перемир’я.

У вівторок, 23 грудня, окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом також опинилася цивільна інфраструктура. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Ще одна людина загинула на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок.