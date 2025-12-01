Дронарі “Гарту” перехоплюють ініціативу: удар по транспорту та зв’язку ворога на Південно-Слобожанському напрямку

Військовослужбовці бригади «Гарт» у складі Сил оборони України продовжують системно нищити техніку й комунікації противника, не залишаючи йому простору для маневру.

На Південно-Слобожанському напрямку дронарі «Гарту» разом з артилерійськими підрозділами Держприкордонслужби України вкотре довели, що для ворога тут немає ані «тихих зон», ані безпечних маршрутів. Під час роботи по ворожих позиціях було знищено два транспортні засоби противника та його засоби зв’язку, а також знешкоджено п’ятьох окупантів.

У той час як противник намагається сховатися, замаскуватися й перечекати, українські підрозділи діють точно, холодно й невблаганно. Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання на всіх ділянках фронту, крок за кроком зменшуючи можливості ворога до опору.

Реклама

Реклама

Приєднуйтесь до бригади «Гарт». Напряму, без ТЦК та СП. Аналітика, дрони, ІТ, звʼязок, техніка, медицина – у нас є вакансії саме для тебе. +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.