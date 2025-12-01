        Суспільство

        Ракетна атака на Дніпро: є загиблі, багато поранених (оновлено)

        Галина Шподарева
        1 Грудня 2025 12:36
        Місце влучання ракети у Дніпрі / Фото: Дніпро ОВА
        Місце влучання ракети у Дніпрі / Фото: Дніпро ОВА

        Сьогодні, 1 грудня, близько 10:15, у Дніпрі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу.

        Як повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру.

        Під ударом опинилися цивільне підприємство та станція техобслуговування.

        Станом на 12:51 відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Дніпро. 22 людини постраждали.

        “Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані”, – написав Гайваненко.

        Шестеро поранених перебувають у важкому стані. На місці працюють оперативні служби.

        Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Дніпро ОВА

