Ракетна атака на Дніпро: є загиблі, багато поранених (оновлено)

Сьогодні, 1 грудня, близько 10:15, у Дніпрі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу.
Як повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру.
Під ударом опинилися цивільне підприємство та станція техобслуговування.
Станом на 12:51 відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Дніпро. 22 людини постраждали.
“Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані”, – написав Гайваненко.
Шестеро поранених перебувають у важкому стані. На місці працюють оперативні служби.