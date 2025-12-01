Нічний удар російських БпЛА по Харківщині: спалахнули пожежі, постраждали дві жінки

Трамп згадав про корупцію в Україні після переговорів у Флориді

На Київщині касетні боєприпаси з російського “шахеда” знешкодили за допомогою робота (фото, відео)

Вибухові поранення дістали дві жінки — 48 та 74 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .

У неділю, 30 листопада, близько 23:00, російська армія завдала удару безпілотниками по селу Мартове Чугуївського району Харківщини. У результаті постраждали дві жінки.