Нічний удар російських БпЛА по Харківщині: спалахнули пожежі, постраждали дві жінки

У неділю, 30 листопада, близько 23:00, російська армія завдала удару безпілотниками по селу Мартове Чугуївського району Харківщини. У результаті постраждали дві жінки.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок ударів російських дронів по Мартовому пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення.
Вибухові поранення дістали дві жінки — 48 та 74 років.
Для ударів по населеному пункту окупанти застосували БпЛА, попередньо, типу “Герань-2”.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).