        Суспільство

        Нічний удар російських БпЛА по Харківщині: спалахнули пожежі, постраждали дві жінки

        Галина Шподарева
        1 Грудня 2025 09:18
        читать на русском →
        Пожежа у Мартовому / Фото: Харківська ОВА
        Пожежа у Мартовому / Фото: Харківська ОВА

        У неділю, 30 листопада, близько 23:00, російська армія завдала удару безпілотниками по селу Мартове Чугуївського району Харківщини. У результаті постраждали дві жінки.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Внаслідок ударів російських дронів по Мартовому пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення.

        Реклама
        Реклама

        Вибухові поранення дістали дві жінки — 48 та 74 років.

        Для ударів по населеному пункту окупанти застосували БпЛА, попередньо, типу “Герань-2”.

        Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

        Наслідки атаки БпЛА на Мартове / Фото: Харківська обласна прокуратура, Харківська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини