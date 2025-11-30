BBC назвала 25 головних фаворитів на премію “Оскар”

Розпочався сезон кінопремій, і голлівудські студії готуються до низки церемоній, які визначать фаворитів року. BBC склала перелік із 25 фільмів, які, на думку видання, мають найбільші шанси на успіх під час кіносезону.

У добірку увійшли картини різних жанрів — від трилера «Будинок з динаміту» Кетрін Бігелоу до психологічної драми «Після полювання» з Джулією Робертс. Серед фаворитів також стрічки «Марті Супрім. Геній комбінацій», «Гамнет», «Wicked: Чародійка. Частина 2» та «Буґонія», а також очікувані прем’єри на кшталт «Аватар 3: Вогонь і Попіл», що вийде у світовий прокат у грудні.

Частина претендентів уже доступна на Netflix, Amazon Prime чи в кінотеатрах Європи та США, тоді як інші з’являться на екранах у найближчі тижні. У списку також фільми, що дебютували на фестивалях у Каннах, Венеції та Теллуриді, та ті, які отримали нагороди, як-от переможець Канн «Проста випадковість».

Реклама

Реклама

Сезон нагород традиційно відкриють номінації «Золотого глобуса», які оголосять 8 грудня, а завершиться він врученням премії «Оскар» 15 березня.