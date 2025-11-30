ШІ допоміг американцям витратити рекордні $11,8 млрд на онлайн-покупки у Чорну п’ятницю

Американці витратили рекордні суми онлайн у день Чорної п’ятниці, і значну роль у цьому зіграли інструменти штучного інтелекту. Покупці дедалі частіше користуються чатботами для пошуку найкращих цін на тлі побоювань щодо подорожчання товарів.

У Чорну п’ятницю онлайн-продажі у США досягли 11.8 млрд доларів, що на 9.1% більше, ніж торік, повідомила Adobe Analytics, на яку посилається Reuters. За її даними, інструменти ШІ збільшили трафік на американські рітейл-сайти на 805% порівняно з минулим роком, коли такі сервіси, як Walmart Sparky чи Amazon Rufus, ще не були запущені.

Період святкових покупок проходить на тлі жорсткіших бюджетів, зростання безробіття до майже чотирирічного максимуму та падіння споживчої впевненості до мінімуму за сім місяців. Водночас попит на онлайн-шопінг зріс, зазначили у Mastercard SpendingPulse, зафіксувавши збільшення e-commerce продажів на 10.4% проти 1.7% зростання офлайн-торгівлі.

Серед найпопулярніших товарів були набори LEGO, картки Pokemon, ігрові приставки Nintendo Switch і PlayStation 5, Apple AirPods та міксери KitchenAid. За оцінками Salesforce, інструменти ШІ вплинули на 14.2 млрд доларів онлайн-продажів у світі, з яких 3 млрд припали на США.

Salesforce також повідомила, що американці витратили онлайн 18 млрд доларів, що на 3% більше, ніж торік, із високим попитом на люксовий одяг та аксесуари. Водночас зростання цін та млява динаміка знижок призвели до падіння кількості одиниць товару в середньому чеку на 2%, тоді як середня ціна продажу зросла на 7%.

Аналітики пов’язують це з впливом тарифів та більшим фінансовим внеском покупців із високими доходами. На їхню думку, поєднання вищих цін і незмінних знижок зменшує реальну вигоду від Чорної п’ятниці для споживачів.

Adobe прогнозує, що Cyber Monday може стати ще масштабнішим, забезпечивши 14.2 млрд доларів продажів — на 6.3% більше в річному вимірі. Очікується, що саме електроніка отримає найглибші знижки — до 30% від початкової вартості.