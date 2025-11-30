Україна й Норвегія запустять спільне виробництво українських дронів — підписано документ

Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво українських дронів. Угоду підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, документ відкриває можливість масштабувати українські оборонні спроможності та посилити захист держави. Наступним кроком стане швидке розгортання пілотної виробничої лінії у 2026 році та подальше збільшення потужностей.

Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями у сфері безпілотних технологій. Натомість отримає сильний виробничий майданчик, який забезпечуватиме військо сучасними дронами, а також науково-дослідну та конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

Шмигаль наголосив, що цей проєкт є прикладом кооперації, яка підсилює обороноздатність усіх країн вільного світу, та подякував Норвегії за підтримку.