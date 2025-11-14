Працює вночі й на низьких висотах: дрон-перехоплювач “шахедів” запустили у серійне виробництво

Український дрон-перехоплювач “шахедів” запущено в серійне виробництво. Технологію передано трьом першим виробникам в Україні, ще одинадцять готують виробничі лінії.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Octopus — українська технологія перехоплення “шахедів”, розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

“Запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба”, — написав Шмигаль.

У Міноборони підкреслили, що працюють у форматі відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для оперативного переходу від інноваційних розробок до серійних бойових рішень, що підсилюють оборонні можливості України.