        Техно

        Працює вночі й на низьких висотах: дрон-перехоплювач “шахедів” запустили у серійне виробництво

        Галина Шподарева
        14 Листопада 2025 17:37
        читать на русском →
        Дрон-перехоплювач / Фото: Офіс президента
        Дрон-перехоплювач / Фото: Офіс президента

        Український дрон-перехоплювач “шахедів” запущено в серійне виробництво. Технологію передано трьом першим виробникам в Україні, ще одинадцять готують виробничі лінії.

        Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

        Octopus — українська технологія перехоплення “шахедів”, розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

        Реклама
        Реклама

        “Запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба”, — написав Шмигаль.

        У Міноборони підкреслили, що працюють у форматі відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для оперативного переходу від інноваційних розробок до серійних бойових рішень, що підсилюють оборонні можливості України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини