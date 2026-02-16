Відділення “Укрпошти” майже щотижня підпалюють через розсилку повісток — Смілянський

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що відділення компанії підпалюють через розсилку повісток. За його словами, такі інциденти відбуваються майже щотижня і вже завдали збитків на мільйони гривень.

В інтерв’ю РБК-Україна Ігор Смілянський повідомив, що компанія постраждала через виконання контракту з Міністерством оборони на розповсюдження повісток.

«Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо», — сказав він.

За словами Смілянського, працівники «Укрпошти» мають бронювання не через статус компанії, а через те, що вона визначена як військова інфраструктура.

«Нам дали бронювання не за те, що ми “Укрпошта”, а за те що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», — зазначив гендиректор.

Він підкреслив, що компанія несе матеріальні втрати через виконання цього контракту.