Вибух на “Укрпошті” у Києві: поліція затримала продавця боєприпасів, які відправляли посилкою

Правоохоронці Києва викрили 52-річного киянина, який продав жителю Тернополя боєприпаси для виготовлення “сувенірів”. Посилка з цими вибухонебезпечними подарунками вибухнула у сортувальному центрі “Укрпошти” у жовтні.

Про це повідомили в поліції Києва.

Нагадаємо, 30 жовтня у Солом’янському районі Києва у сортувальному центрі “Укрпошти” під час огляду посилки стався вибух. У результаті постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Поліцейські з’ясували, що 40-річний житель Тернополя придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті для подальшого виготовлення з них сувенірів.

“Зробивши на них гравіювання, він відправив їх через поштові відправлення. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду”, – розповіли в поліції.

Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Сьогодні правоохоронці затримали продавця вибухонебезпечного товару – 52-річного киянина. Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили боєприпаси: постріл гранатомета, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого.

Затриманому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.