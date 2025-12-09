        Кримінал

        СБУ і Нацполіція затримали іноземців, які займалися підпалами на заході України

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 10:42
        Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які на замовлення рф вчиняли підпали на Буковині.

        Як повідомили в СБУ, за матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

        Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області / Фото СБУ

        Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

        Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

        За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

        Один із іноземців був завербований рашистами у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.

        Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом «відрядили» в Україну для виконання ворожих завдань.

        Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та «прозвітували» кураторові від російського гру.

        Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).

        Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


