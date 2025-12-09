        Суспільство

        Чернігівщина: впродовж доби зафіксовано кілька влучань російських БпЛА

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 07:54
        За інформацією ДСНС, у Чернігові внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватне домогосподарство. Без постраждалих.

        Корюківський район: у результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи на загальній площі близько 1800 кв. м. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. Пожежу ліквідовано.

        У результаті влучання по території фермерського господарства в Корюківському районі Чернігівщини загорілися скирди соломи / Фото ДСНС

        Ніжинський район: зафіксовано серію влучань по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникло кілька осередків пожежі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

