        РФ безпілотниками атакувала Чернігівщину: двоє постраждалих

        Галина Шподарева
        1 Грудня 2025 08:35
        Пожежа на місці влучання БпЛА на Чернігівщині / Фото: ДСНС
        Протягом доби ударів російських безпілотників зазнала Чернігівська область. Зафіксовано влучання БпЛА у двох районах, є постраждалі.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення дістала місцева мешканка, її госпіталізовано.

        У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. До медичного закладу доставили травмовану жінку.

        Рятувальники на місці обстрілів на Чернігівщині / Фото: ДСНС

