РФ безпілотниками атакувала Чернігівщину: двоє постраждалих

Протягом доби ударів російських безпілотників зазнала Чернігівська область. Зафіксовано влучання БпЛА у двох районах, є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення дістала місцева мешканка, її госпіталізовано.

У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. До медичного закладу доставили травмовану жінку.