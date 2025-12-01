Україна й США зробили крок уперед, але остаточний текст мирного плану не погодили, — ЗМІ

Українська та американська делегації на переговорах у Флориді не змогли остаточно узгодити фінальний текст мирної угоди, проте сторони відзначили прогрес. Ключовими темами залишаються питання територій та майбутнього членства України в НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власне джерело.

Під час переговорів української та американської делегацій у Флориді обговорювали проблемні пункти проєкту мирної угоди, погодженого в Женеві. Як повідомило поінформоване джерело, фінального розуміння тексту документа поки немає, однак зустріч стала “ще одним кроком уперед”. Американська сторона, за словами співрозмовника, визнає, що її завдання полягає не в переконанні України, а у врахуванні позиції Росії, з якою перемовини будуть складнішими.

Окрему увагу під час дискусій приділили питанню територій. США, виступаючи як медіатор, передали позицію РФ, яка вимагає повного виходу українських сил із Донбасу. Українська делегація пояснила, що такий підхід неможливий через конституційні норми, позицію суспільства та невідповідність реальній ситуації, наголосивши, що дискусія має починатися з поточної лінії зіткнення. Джерело підкреслило, що пошук рішень триває, але питання є “дуже складним”.

Україна також озвучила свою позицію щодо членства в НАТО. Делегація вказала, що курс на вступ закріплений у Конституції, а її зміна задля укладення угоди створила б небезпечний прецедент. Додатковий аргумент — неможливість надання будь-якій державі права вето на рішення Альянсу.

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план із 28 пунктів, частина з яких була вигідною для Росії. Після зустрічі в Женеві документ доопрацювали, скоротивши кількість пунктів і наблизивши позиції Києва та Вашингтона. Переговори у Флориді стали наступним етапом цього процесу. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про досягнення прогресу, а керівник РНБО Рустем Умеров повідомив президенту Володимиру Зеленському про значне зближення позицій.

За даними ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф уже сьогодні вирушає до Москви для продовження переговорів із російською стороною.