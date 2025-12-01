Трамп згадав про корупцію в Україні після переговорів у Флориді

Президент США Дональд Трамп уперше публічно згадав про корупційний скандал в Україні, коментуючи перебіг переговорів щодо можливого мирного врегулювання. Він заявив, що корупційні проблеми “не допомагають” Києву, але оцінив прогрес у перемовинах як “досить добрий”.

Про це пише CNN.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп повторив, що “війна ніколи б не почалася, якби він був президентом”, і наголосив на прагненні швидкого завершення бойових дій. Він також визнав, що обговорював перебіг процесу з сенатором Марко Рубіо та спецемісаром Стівом Віткоффом, який має передати пропозиції з Москви щодо врегулювання.

Реклама

Реклама

Трамп вперше прокоментував корупційний скандал в Україні та натякнув, що ситуація може стати частиною аргументації Вашингтона під час подальших дискусій.

“В України є деякі важкі проблеми. У них є ситуація з корупцією, яка не допомагає”, – сказав він.

Президент США також заявив, що бачить “дуже хороший шанс” на укладення угоди та не встановлює жодних дедлайнів для російського диктатора Путіна, наголосивши, що єдиним строком є завершення війни. Він також підкреслив, що сподівається на швидший прогрес, ніж очікують скептики.

Нагадаємо, 30 листопада українська та американська делегації провели переговори у Флориді щодо фіналізацію мирного плану. Сторони відзначили прогрес, проте не змогли узгодити остаточний текст мирної угоди. Ключовими темами залишаються питання територій та майбутнього членства України в НАТО.