Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай оголосив про приєднання до ЗСУ

Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем Збройних сил України. Він є фігурантом справи щодо корупції під час закупівель БпЛА та систем радіоелектронної боротьби.

Про це Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

“Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ”, — написав Гайдай.

Інших деталей ексголова Луганської ОВА не навів. Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу ексголова Луганської ОВА заявляв, що “коли це все закінчиться”, він піде на фронт.

Нагадаємо, у серпні народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України викрили на корупції. За даними правоохоронців, під час укладання держконтрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками завищувалися ціни: до 30% від суми контракту поверталося організаторам схеми.

Фігуранти справи: