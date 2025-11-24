Переговори Трампа та Зеленського щодо “мирного плану” цього тижня не плануються, — ЗМІ

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом цього тижня не стоїть у графіку Білого дому.

Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела після консультацій делегацій України та США у Женеві.

Раніше ЗМІ повідомляли про запит Києва організувати переговори президентів у Вашингтоні до завершення строку, визначеного Трампом, для погодження умов документа з 28 пунктів. Дедлайн спливає 27 листопада. Водночас у Білому домі зазначили, що однією з умов потенційної зустрічі було проведення результативних перемовин у Женеві.

Після публікації деталей мирного плану у ЗМІ у Вашингтоні заявили, що президент США ознайомлений із документом і підтримує його.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи є ця пропозиція остаточною, Трамп сказав: “ні”.

23 листопада в Женеві відбулися обговорення між представниками України, європейських країн та США щодо американських пропозицій і окремих напрацювань Києва та партнерів. Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиції Вашингтона можуть врахувати елементи, які ґрунтуються на українському баченні та мають ключове значення для інтересів України в процесі підготовки мирного плану.