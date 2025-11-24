        Політика

        Переговори Трампа та Зеленського щодо “мирного плану” цього тижня не плануються, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 17:43
        Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters

        Зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом цього тижня не стоїть у графіку Білого дому.

        Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела після консультацій делегацій України та США у Женеві.

        Раніше ЗМІ повідомляли про запит Києва організувати переговори президентів у Вашингтоні до завершення строку, визначеного Трампом, для погодження умов документа з 28 пунктів. Дедлайн спливає 27 листопада. Водночас у Білому домі зазначили, що однією з умов потенційної зустрічі було проведення результативних перемовин у Женеві.

        Реклама
        Реклама

        Після публікації деталей мирного плану у ЗМІ у Вашингтоні заявили, що президент США ознайомлений із документом і підтримує його.

        Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи є ця пропозиція остаточною, Трамп сказав: “ні”.

        23 листопада в Женеві відбулися обговорення між представниками України, європейських країн та США щодо американських пропозицій і окремих напрацювань Києва та партнерів. Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиції Вашингтона можуть врахувати елементи, які ґрунтуються на українському баченні та мають ключове значення для інтересів України в процесі підготовки мирного плану.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини