У Києві чоловік через ревнощі спалив авто нового обранця колишньої співмешканки

Поліцейські Києва затримали 49-річного чоловіка, який через ревнощі підпалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. Зловмиснику, який отримав опіки руки під час підпалу, повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Києва.

До поліції Києва надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Радунській горить автомобіль. Знищена вогнем автівка належала завідувачу кафедри одного зі столичних вишів.

Правоохоронці з’ясували, що до підпалу причетний 49-річний житель Голосіївського району, який приїхав до місця скоєння злочину із заздалегідь підготовленою каністрою бензину. Чоловік розбив скло автівки, облив салон пальним та підпалив, отримавши при цьому опіки руки.

“Зловмисника затримали. Він пояснив, що в такий спосіб хотів помститися новому обранцю своєї колишньої співмешканки, адже ще мав почуття до жінки”, – розповіли в поліції.

За даним фактом слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі.