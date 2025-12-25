        Кримінал

        У київському метро чоловік влаштував бійку та поранив двох пасажирів

        Галина Шподарева
        25 Грудня 2025 18:41
        Затриманий учасник бійки в київському метро / Фото: Поліція Києва
        У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів метрополітену. Інцидент стався 25 грудня на станції метро “Контрактова площа”.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, завдавши одному з них різаної рани обличчя, іншому – поранення руки.

        Поранених госпіталізували, нападника поліцейські затримали на місці.

        Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.


