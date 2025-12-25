Серед 10 постраждалих через удар РФ по Чернігову — троє дітей

У Чернігові збільшилася кількість постраждалих внаслідок влучання російського дрона у п’ятиповерхівку. Серед травмованих – троє дітей. Одна людина загинула.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Відомо про загиблу 80-річну жінку та десятьох постраждалих людей, серед яких — троє дітей.

На місці удару продовжують працювати криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Для жителів розгорнули “Пункт незламності”, де вони можуть зігрітися та оформити заяви про пошкоджене майно.

Нагадаємо, вдень 25 грудня росіяни вдарили безпілотником по п’ятиповерхівці в Чернігові, внаслідок чого сталося руйнування будинку з четвертого по другий поверх.