Пряма розмова Путіна та Трампа поки не планується: у РФ аналізують отримані матеріали щодо мирного плану

У Кремлі повідомили, що аналізують матеріали щодо можливого завершення війни Росії проти України, які Кирило Дмитрієв передав російському диктатору Володимиру Путіну після поїздки до США.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російське державне агентство ТАСС.

За словами Пєскова, подальші контакти з американською стороною залежатимуть від рішень, які ухвалить російський президент після ознайомлення з цими документами.

“Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. Потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями”, — сказав він.

Пропозиції Путіну передали після зустрічі в Маямі, де міг обговорюватися формат ймовірних переговорів із представниками команди Трампа.

Водночас у Кремлі заперечили можливість прямої розмови Путіна з Дональдом Трампом найближчим часом. За словами Пєскова, станом на 25 грудня телефонний дзвінок не планується.

Нагадаємо, 2 грудня Зеленський повідомив, що документ, над яким працюють переговорні групи, містить не 28 пунктів, як пропонувала Росія, а 20 пунктів. Того ж дня російський керівник Володимир Путін провів у Москві майже пʼятигодинну зустріч з американською делегацією. Помічник Путіна Юрій Ушаков опісля заявив, що сторони поки “не дійшли компромісів” щодо війни в Україні.