        Суспільство

        Удар по житловому будинку в Чернігові: загинула жінка, постраждалих вже восьмеро

        Галина Шподарева
        25 Грудня 2025 16:19
        читать на русском →
        Восьмеро людей постраждали внаслідок удару по Чернігову, одна людина загинула / Фото: ДСНС
        Восьмеро людей постраждали внаслідок удару по Чернігову, одна людина загинула / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 25 грудня, у Чернігові російський БпЛА вдарив по житловій п’ятиповерхівці. Одна людина загинула, є постраждалі.

        Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

        Як уточнив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, загинула 80-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали. Троє із них у важкому стані.

        Реклама
        Реклама

        “Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні. Рятувальні роботи тривають. Вогнеборці гасять пожежу. Працюють усі відповідні служби. Волонтери. На місці розгорнули пункт незламності”, – йдеться в повідомленні.

        Сталося руйнування будинку з четвертого по другий поверх. Виникло займання. Триває гасіння пожежі та розбір завалів. На місці працюють усі служби.

        Надзвичайники врятували чотирьох мешканців, ще дев’ятьох евакуювали з будинку.

        Наслідки удару по будинку в Чернігові / Фото: ДСНС, Чернігівська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини