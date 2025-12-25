Удар по житловому будинку в Чернігові: загинула жінка, постраждалих вже восьмеро

Сьогодні, 25 грудня, у Чернігові російський БпЛА вдарив по житловій п’ятиповерхівці. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Як уточнив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, загинула 80-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали. Троє із них у важкому стані.

“Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні. Рятувальні роботи тривають. Вогнеборці гасять пожежу. Працюють усі відповідні служби. Волонтери. На місці розгорнули пункт незламності”, – йдеться в повідомленні.

Сталося руйнування будинку з четвертого по другий поверх. Виникло займання. Триває гасіння пожежі та розбір завалів. На місці працюють усі служби.

Надзвичайники врятували чотирьох мешканців, ще дев’ятьох евакуювали з будинку.