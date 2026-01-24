        Події

        Майже весь Чернігів знеструмлений після масованого обстрілу РФ

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 10:45
        Ілюстративне фото / Фото Сайт Ніжина mynizhyn.com
        Ілюстративне фото / Фото Сайт Ніжина mynizhyn.com

        Майже все місто Чернігів залишилося без електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку збройних сил РФ. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, у місті триває перехід на резервні джерела живлення.

        Про це повідомили в Чернігівській міській раді.

        За інформацією міськради, внаслідок масованого обстрілу російських військ пошкоджено обладнання енергетичної інфраструктури, що призвело до майже повного знеструмлення міста.

        У зв’язку з відключенням електроенергії об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення. У міськраді зазначили, що це технологічний процес, який потребує часу, наразі перемикання триває, а ситуація перебуває під контролем відповідних фахівців.

        В обленерго повідомили, що російські війська пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Внаслідок цього знеструмлені сотні тисяч споживачів.

        Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися.


