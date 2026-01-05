Нічна атака на Чернігів: зруйновані гаражі та житлові будинки, без жертв

Унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ по Чернігову зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Загиблих і травмованих немає.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. За його словами, у місті зруйновано вісім гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень.

Також зруйновані будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи та господарча будівля одного з підприємств міста. Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. В результаті удару також пошкоджено 15 приватних житлових будинків — вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота.

