        Події

        Нічна атака на Чернігів: зруйновані гаражі та житлові будинки, без жертв

        Сергій Бордовський
        5 Січня 2026 08:50
        читать на русском →
        Дорожній знак "Чернігів" / Ілюстративне фото: РБК-Україна
        Унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ по Чернігову зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Загиблих і травмованих немає.

        Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. За його словами, у місті зруйновано вісім гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень.

        Також зруйновані будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи та господарча будівля одного з підприємств міста. Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. В результаті удару також пошкоджено 15 приватних житлових будинків — вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота.

