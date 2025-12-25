        Кримінал

        Підозрюваного у розтраті коштів ексголову УАФ Павелка оголосили в розшук

        Галина Шподарева
        25 Грудня 2025 17:17
        Андрій Павелко / Фото: facebook.com/andriy.pavelko
        Андрій Павелко / Фото: facebook.com/andriy.pavelko

        Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, якого підозрюють у розкраданні грошей, які виділяла УЄФА. Загальну суму збитків оцінюють у 9,32 млн євро.

        Інформація про оголошення Павелка у розшук опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ.

        У картці МВС йдеться, що Павелко зник 5 листопада 2025 року і переховується від органів досудового розслідування.

        У жовтні правоохоронці оголосили Павелку підозру в тому, що він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою, а також підробляв службові документи.

        За версією слідства, кошти, які УЄФА перераховувала Українській асоціації футболу, надходили на рахунок приватної компанії, після чого зникали. Загальну суму збитків оцінюють у 9,32 млн євро.

        Як напередодні повідомляли ЗМІ, підозрюваний у корупції президент УАФ Андрій Павелко втік за кордон. Про втечі підозрюваного повідомили кілька джерел, зокрема журналіст Костянтин Андріюк та блогер Ігор Лаченков. За неофіційною інформацією, для виїзду за кордон 50-річний Павелко нібито скористався фейковою інвалідністю.


