У Туреччині затримали понад сотню підозрюваних у підготовці терактів на Різдво і Новий рік

У Туреччині силовики затримали в різних регіонах країни 115 підозрюваних у причетності до терористичної організації Ісламська держава. За даними Генпрокуратури Туреччини, затримані готували напади на різдвяні та новорічні заходи, насамперед на свята немусульман.

Про це пише Bild.

Як повідомили в прокуратурі, плани бойовиків вдалося виявити завдяки роботі турецьких спецслужб. В результаті рейдів за 124 адресами спецпідрозділи затримали 115 осіб, ще декілька оголошені в розшук. Під час обшуків було вилучено зброю і боєприпаси, слідчі дії тривають.

Турецька влада підкреслює, що загроза була реальною і вимагала негайного втручання. Підкреслюється, що Туреччина має 900-кілометровий кордон із Сирією, де середині грудня бойовик Ісламської держави здійснив атаку на військовослужбовців США, в результаті якої загинули двоє солдатів і цивільний.