У Харкові чотири години гасили пожежу на підприємстві

19 грудня о 7:10 у Слобідському районі Харкова сталося загоряння на території приватного підприємства. Ліквідація пожежі тривала понад чотири години.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіло приміщення на площі близько 250 кв. м. Пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню.

Реклама

Реклама

О 8:13 пожежу було локалізовано, а об 11:30 — повністю ліквідовано.

Загиблих і травмованих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

У гасінні брали участь 45 рятувальників та десять одиниць техніки ДСНС.