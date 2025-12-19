        Суспільство

        У Харкові чотири години гасили пожежу на підприємстві

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 12:07
        Рятувальник на місці пожежі на підприємстві у Харкові / Фото: ДСНС
        Рятувальник на місці пожежі на підприємстві у Харкові / Фото: ДСНС

        19 грудня о 7:10 у Слобідському районі Харкова сталося загоряння на території приватного підприємства. Ліквідація пожежі тривала понад чотири години.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        На момент прибуття рятувальників горіло приміщення на площі близько 250 кв. м. Пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню.

        О 8:13 пожежу було локалізовано, а об 11:30 — повністю ліквідовано.

        Загиблих і травмованих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

        У гасінні брали участь 45 рятувальників та десять одиниць техніки ДСНС.

        Пожежа на підприємстві у Харкові / Фото: ДСНС

