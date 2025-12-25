Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та Росію до прямих переговорів

У традиційному різдвяному зверненні Папа Римський Лев XIV закликав Росію та Україну перейти від мови зброї до прямого діалогу. Понтифік наголосив на необхідності припинення насильства та досягнення справедливого миру.

Про це пише Vatican News.

Під час щорічного різдвяного послання “Urbi et Orbi” (“До міста та світу”), яке Папа Лев XIV проголосив із центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані, понтифік висловив співчуття народам, які потерпають від збройних, політичних і соціальних конфліктів. У промові він згадав ситуацію в Судані, Малі та М’янмі, а також висловив занепокоєння ескалацією між Таїландом і Камбоджею, закликавши світових лідерів не залишатися байдужими до гуманітарних наслідків цих протистоянь.

Окремо Папа зосередився на Україні, назвавши її країною, виснаженою насильством. Він закликав до припинення застосування зброї та наголосив, що сторони мають знайти мужність для щирого і шанобливого діалогу, який, за його словами, є необхідною умовою для досягнення тривалого миру. Понтифік також підкреслив роль міжнародної спільноти у підтримці цього процесу.

“Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог”, – сказав Папа Лев XIV.

Понтифік зазначив, що молитви католицької спільноти звернені до українського народу, який уже четверту зиму поспіль зустрічає Різдво в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що лише пряме спілкування та взаємна повага можуть стати основою для завершення війни, яка впливає не лише на Східну Європу, а й на глобальну безпеку.

Заклик до прямого діалогу прозвучав на тлі повідомлень про підготовку Ватикану до можливого візиту Понтифіка в Україну. Раніше президент України заявляв про солідарність із Папою Римським у засудженні дій Росії, яка, за його словами, відкинула заклики до припинення вогню під час свят і продовжила удари по цивільній інфраструктурі.