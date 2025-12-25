У Данії висміяли зазіхання Трампа на Гренландію: мовляв, самі можуть купити кілька штатів США

Голова комітету з оборони парламенту Данії Расмус Ярлов заявив, що економічні показники Данії останнім часом настільки “пристойні”, що можна говорити про купівлю кількох американських штатів.

Про це Расмус Ярлов написав у мережі X.

“Не те щоб ми були задоволені, але поточні темпи зростання в Данії пристойні. Незабаром ми почнемо купувати штати США”, – написав Ярлов.

У коментарях він додав, що завжди був у захваті від Нью-Гемпшира і висловив інтерес до покупки Гаваїв.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв, що Гренландія має критичне значення для національної безпеки Сполучених Штатів. Також він призначив губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем США у Гренландії. Це рішення викликало негативну реакцію з боку Данії та керівництва Гренландії, які вкотре заявили, що острів не може бути об’єктом анексії.

Виступаючи перед журналістами у Палм-Біч у штаті Флорида, Трамп заявив, що інтерес Вашингтона до Гренландії не пов’язаний із доступом до природних ресурсів. За його словами, йдеться виключно про питання безпеки, зокрема через присутність поблизу узбережжя острова російських і китайських суден.

“Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Це не питання корисних копалин. Ми бачимо російські та китайські кораблі по всьому узбережжю”, — сказав Трамп.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у спільній заяві підкреслили, що майбутнє острова мають визначати самі гренландці.