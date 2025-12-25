        Суспільство

        Зимно та вітряно: синоптики дали прогноз по Україні на 26 грудня

        Галина Шподарева
        25 Грудня 2025 22:34
        Зимовий Буковель / Фото: Головне в Україні
        Зимовий Буковель / Фото: Головне в Україні

        У п’ятницю, 26 грудня, в Україні утримається по-справжньому зимова погода. У більшості областей буде хмарно, синоптики прогнозують поривчастий вітер та попереджають про ожеледицю й хуртовини.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.  

        “Атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг”, – йдеться в повідомленні.

        На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі у північних областях, вдень по всій країні, крім Закарпаття, очікуються пориви до 15-20 м/с та хуртовини.

        Уночі в Україні очікується -4..-9 °C, у Карпатах та на Прикарпатті до -13 °C, денні максимуми сягатимуть 0…-5 °C.

        Погодна мапа України на 26 грудня / Фото: Укргідрометцентр

