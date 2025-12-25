На Закарпатті двоє дітей втекли з дому та чотири дні блукали в горах

На Івано-Франківщині поліцейські спільно з працівниками ДСНС розшукали двох неповнолітніх братів, які кілька днів тому пішли з дому. Пошукові заходи тривали майже три доби.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Увечері 22 грудня до поліції звернулася 43-річна жителька села Лазещина Рахівського району з повідомленням про зникнення двох її неповнолітніх синів — 11 та 14 років.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні вранці хлопці вийшли з дому та пішли у невідомому напрямку.

“Оскільки діти перебували без нагляду дорослих понад добу, поліцейські негайно розпочали комплекс розшукових заходів. Було опитано родичів, сусідів і знайомих родини, а орієнтування передано всім підрозділам поліції та органам місцевого самоврядування”, – розповіли в поліції.

До пошуків залучили рятувальників ДСНС, працівників Карпатського біосферного заповідника та Рахівського надлісництва, представників громадського формування з охорони громадського порядку КРУК, а також Ясінянської територіальної громади.

Після майже трьох діб пошуків дітей виявили на території Івано-Франківської області за десятки кілометрів від дому у лісовій місцевості. Неповнолітніх оглянули медики: стан їхнього здоров’я задовільний, загрози життю немає.

Як зазначили у поліції, батьків раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. З огляду на це поліцейські ухвалили рішення про тимчасове вилучення хлопчиків із родини. У сім’ї виховуються й інші діти — умови їхнього проживання перевірятимуть та надалі контролюватимуть відповідні соціальні служби.