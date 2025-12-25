У РФ померла акторка Віра Алентова, яка брала участь у пропагандистських заходах у Криму

У Москві померла 83-річна російська акторка Віра Алентова, зірка радянського фільму “Москва сльозам не вірить”. У дитинстві Алентова деякий час жила в Україні. Після нападу Росії на Україну потрапила до “чорного списку” через свою пропагандистську діяльність.

Про смерть Віри Алентової повідомляють росЗМІ.

Про смерть акторки стало відомо 25 грудня від театру, де працювала пропагандистка. Офіційна причина смерті не називається. Попередньо, це могла бути гостра серцева недостатність після перенесеного коронавірусу.

Віра Алентова народилася 21 лютого 1942 року в Котласі, РФ. Після смерті батька разом із матір’ю переїхала до України в Кривий Ріг, де провела частину дитинства. Згодом вступила до художньої школи-студії в Москві, яку закінчила у 1965 році, після чого почала працювати в Московському театрі імені Пушкіна.

Найбільшу популярність Алентовій принесла роль Катерини у фільмі “Москва сльозам не вірить” – стрічці, яку в СРСР любили називати історією “простих жінок”, а в США нагородили “Оскаром”.

У 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики України внесло акторку до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Причина – гастролі та участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованій території Криму.