У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК: нападника затримали

Сьогодні, 25 грудня, близько 14:40, у Дніпрі чоловік здійснив напад на працівників ТЦК. Двоє військових зазнали поранень, зловмисника затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Напад стався на вулиці Калиновій: під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували.

“Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря”, – розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2.