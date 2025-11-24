“Національний кешбек” можуть припинити нараховувати вже з 1 січня 2026 року – постанова Кабміну

Кабінет міністрів оприлюднив постанову №1510, у якій визначено строки завершення державної програми «Національний кешбек». Про це повідомляє УНІАН.

Згідно з документом, нарахування кешбеку українцям може припинитися з 1 травня 2026 року. Водночас у разі відсутності достатнього фінансування програма буде згорнута раніше — вже з 1 січня 2026 року.

У постанові зазначено, що перерахування кешбеку за грудень 2025 року можливе лише за наявності бюджетних коштів і здійснюватиметься у лютому 2026-го. Якщо ж фінансування не вистачить, нарахування припиняється з 1 січня, а виплати за грудень не здійснюватимуться взагалі.

«Національний кешбек» стартував у жовтні 2024 року: українцям почали нараховувати 10% від покупок товарів українського виробництва на спеціальну картку. Кошти дозволялося витрачати на визначений перелік товарів і послуг: комунальні платежі, мобільний зв’язок, ліки, благодійність та інше.

Після запуску програми «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову виплату 1000 гривень і почала прийом заявок 15 листопада, уряд змінив перелік дозволених витрат для коштів кешбеку. Тепер їх не можна спрямовувати на оплату мобільного зв’язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги, спорт чи придбання військових облігацій. Оновлені правила діють до 30 червня 2026 року.

Гроші, отримані у межах «Зимової підтримки», як і кешбек, надходять на картку «Національний кешбек» і можуть бути використані на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, поштових послуг, книг, благодійність або донати Силам оборони.