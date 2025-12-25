Queen представили раніше невидану пісню, записану ще у 1974 році

Гурт Queen оприлюднив композицію Not For Sale (Polar Bear), записану у 1974 році під час роботи над другим студійним альбомом Queen II. Трек не увійшов до оригінальної версії платівки, однак буде включений до її перевидання, запланованого на 2026 рік, пише New Musical Express.

Прем’єра пісні відбулася напередодні Різдва в ефірі радіостанції Planet Rock, де її представив гітарист Queen Браян Мей. За його словами, ця версія композиції раніше ніде не звучала. Пісня була написана Меєм ще для його попереднього гурту Smile і наразі вважається робочим матеріалом, який увійде до оновленого видання Queen II.

У записі Not For Sale (Polar Bear) Мей і Фредді Мерк’юрі по черзі виконують вокальні партії. Сам Мей зазначив, що йому було цікаво почути реакцію слухачів на цю композицію, і назвав її частиною майбутнього «перезбирання» альбому.

Реклама