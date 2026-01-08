На шанувальниць російської музики поліція Києва склала протоколи й тепер з ними спілкується СБУ

Поліцейські Києва під час моніторингу соцмереж виявили відео, на яких троє дівчат їздили автомобілем столицею, розважаючись під російську музику. Правоохоронці встановили особи учасниць і склали адмінпротоколи.

Про це повідомили в поліції Києва.

В одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям – розповіли в поліції.

Реклама

Реклама

Авторка відеоконтенту – 21-річна дівчина, іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони жительки столиці.

Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Наразі із ними спілкуються співробітники СБУ.