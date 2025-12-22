Винник із Німеччини закликає українців “пробачити та полюбити” росіян

Український співак Олег Винник під час концерту в Німеччині зі сцени закликав українців “пробачити і полюбити” ворогів. Відео викликало швидку реакцію та хвилю критики.

Відео з концерту в Німеччині опублікував блогер Сергій Голобуцький.

“У Німеччині Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців простити росіянам всі злочини, а вони простять українців (за що, не пояснив – може, за те, що мало вмираємо чи насмілюємось оборонятись?) – бо “кайфово любити один одного”, – написав Голобуцький.

Реклама

Реклама

За словами автора, в очікуванні короткого перемир’я на умовах Путіна “хтось вже на низькому старті, а хтось не чекає відмаху і вже оперативно переорієнтувався”.

На концерті Винник виконував пісні німецькою та російською мовами, що також викликало критику української аудиторії. У коментарях звертають увагу на контраст між попередніми публічними заявами музиканта про патріотизм і його нинішньою риторикою за кордоном.

Також зазначається, що співак досить швидко адаптувався до іноземної аудиторії.

“Зауважте: німецьку Винник (і не тільки Винник, і не тільки німецьку) освоїв дуже оперативно і без нарікань на вік і звички. То тільки українська їм “непридатна до монетизації”, тому нецікава”, – йдеться в дописі

Винник поки що не коментував резонанс навколо свого заклику.