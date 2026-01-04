Зростання концертної індустрії створює попит на нове покоління роуді

Світова індустрія живої музики стрімко зростає і дедалі гостріше потребує нових технічних фахівців – від світлотехніків і піротехніків до програмістів графіки та інженерів сценічної автоматики. На тлі стагнації ринку праці та конкуренції з боку штучного інтелекту саме концертна сфера дедалі частіше розглядається як стабільна і перспективна кар’єра для молоді.

Як пише Bloomberg, центром підготовки нових кадрів для лайв-індустрії став кампус Rock Lititz у штаті Пенсильванія – спеціалізований хаб для репетицій, виробництва і навчання у сфері живих шоу. Тут проходять галузеві дні рекрутингу, куди з’їжджаються студенти профільних коледжів, щоб побачити, як створюються масштабні концертні постановки, і знайти шлях у професію.

За словами CEO Rock Lititz Андреа Ширк, індустрія живих виступів переживає кадровий дефіцит. Значна частина досвідчених роуді та технічних спеціалістів почала залишати професію після пандемії, тоді як самі шоу стали технологічно складнішими і потребують вузькоспеціалізованих навичок. При цьому більшість таких робіт неможливо автоматизувати або винести за кордон, а для входу в професію не завжди потрібна класична чотирирічна освіта.

Аналітики зазначають, що концерти стали ключовим джерелом доходів музичної індустрії після падіння продажів записів у цифрову епоху. За прогнозом Goldman Sachs, сектор живої музики зростатиме в середньому на 7,2% щороку. Це змушує артистів інвестувати у дедалі видовищніші тури, а попит на технічні команди відповідно зростає.

Сучасний роуді – це не лише людина, яка переносить обладнання. Йдеться про світлових дизайнерів, операторів дронів, фахівців із роботизованих сцен, сценічних столярів і координаторів сервісних команд. Великі тури можуть залучати сотні працівників і десятки транспортних засобів, перетворюючись на масштабні логістичні та інженерні проєкти.

Водночас робота в індустрії залишається фізично й емоційно складною. Тривалі робочі дні, життя в турових автобусах, постійні переїзди і розлука з родиною створюють серйозне навантаження. У галузі відкрито говорять про проблеми ментального здоров’я, залежностей і вигорання, а на кшталт Rock Lititz діють групи підтримки для роуді.

Попри це, багато фахівців повертаються до роботи знову і знову. За їхніми словами, момент, коли тисячі людей реагують на шоу, створене твоїми руками, часто перекриває всі труднощі. Саме на цьому поєднанні високого тиску, технологій і емоцій сьогодні будується індустрія, яка шукає своє наступне покоління.