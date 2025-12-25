        Суспільство

        Терехов: Харків відновлює тепло- та енергопостачання

        Віктор Алєксєєв
        25 Грудня 2025 11:12
        Наслідки ракетних ударів РФ по ТЕЦ-5 у Харкові, квітень 2024 року / Фото Суспільне
        Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону назвав підступними удари, яких російські війська завдали напередодні по місту та передмістю. За його словами, атаки призвели до повного знеструмлення окремих районів і перебоїв з теплопостачанням.

        Терехов повідомив, що через ситуацію енергетики були змушені обмежити гаряче водопостачання в частині районів, аби зберегти систему теплопостачання. Також виникли перебої з електропостачанням, через що тимчасово зупинявся Харківський метрополітен. Згодом роботу підземки вдалося відновити.

        За словами міського голови, громадський транспорт у Харкові курсує, однак із певними обмеженнями. Частину трамвайних і тролейбусних маршрутів замінили автобусами. Він також нагадав, що напередодні ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру міста.

        Зокрема, зафіксовано влучання у дві котельні та насосну станцію. Терехов наголосив, що ситуація залишається складною, але аварійні служби працювали всю ніч і продовжують роботу, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання та енергопостачання Харкова.


