У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження порту Темрюк, аеродрому Майкоп і ремонтного підрозділу противника

У ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами, пожежа охопила близько 2 тис. кв. метрів портового комплексу. Порт Темрюк використовується для перевалки, зокрема, нафтопродуктів і задіяний у забезпеченні збройних сил РФ.

Також було завдано удару по військовому аеродрому в районі міста Майкоп у республіці Адигея. За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа, результати уточнюються.

Реклама

Реклама

Окрім цього, ударні безпілотники уразили ремонтний підрозділ 143 мотострілецького полку противника в районі населеного пункту Труженка на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані щодо завданих збитків уточнюються.

У Генштабі також повідомили, що за уточненими результатами попередніх ударів по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму підтверджено знищення радіолокаційної станції 96К6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.