Прийом заявок на 1000 гривень “Зимової підтримки” завершується: 24 грудня — останній день

В Україні спливає термін прийому заявок на отримання 1000 грн у межах програми “Зимова підтримка”. Останній день подачі заявок — середа, 24 грудня, зробити це можна через “Дію” або у відділеннях Укрпошти.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

У межах програми “Зимова підтримка” допомогу у розмірі 1000 грн вже отримали 13,7 млн українців, з них 658 тисяч — за останній тиждень. Станом на сьогодні профінансовано всі заявки, подані до 17 грудня включно.

Тривають і виплати через Укрпошту — кошти надходять за заявками, поданими у період 15–30 листопада.

Прийом заявок завершується 24 грудня 2025 року. Подати заявку можна онлайн через Дію або письмово у відділеннях Укрпошти (понад 26 тис. точок по всій країні). Загалом заявки подали 17,7 млн українців, ще майже 2 млн отримали виплату автоматично як отримувачі пенсій і соцвиплат через Укрпошту.

Кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, ліки, книги, продукти українського виробництва, а також на благодійність. Загальна сума витрат через картку “Національний кешбек” вже перевищила 7 млрд грн. Найчастіші витрати — комунальні послуги, ліки та продукти.

Використати кошти через картку “Національний кешбек” можна до 30 червня 2026 року, а для отримувачів через Укрпошту — до кінця лютого 2026 року.