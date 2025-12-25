Кремлю не сподобалось Різдвяне привітання Зеленського

У Кремлі підтвердили, що отримали новий мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Зараз він аналізується, передають слова прессекратаря російського президента Дмітрія Пєскова російські пропагандисти.

Пєсков заявив, що план передав посланець Путіна Кірілл Дмітрієв, який проводив на вихідних зустріч у Майамі з представниками США. Подальші кроки, за словами спікера Кремля, залежатимуть від рішень російського лідера.

Пєсков також прокоментував привітання президента Володимира Зеленського з Різдвом, у якому той заявив, що українці мріють, “щоб він сконав”, ймовірно натякаючи на Путіна. За словами спікера Кремля, український лідер “схожий на малоадекватну людину”, і такі заяви ставлять під питання його здатність “приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання”.

Нагадаємо, у середу ЗМІ з посиланням на слова Зеленського опублікували усі 20 пунктів мирного плану, який обговорюють Україна та США. Згідно з ним, Київ допускає виведення військ з Донецької області, якщо Москва відведе військових на таку ж відстань. Також документ передбачає гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО. Журналісти NYT, посилаючись на аналітиків, вказали, що Москва навряд чи прийме такий варіант врегулювання.