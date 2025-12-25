В Одесі інженер заводу наводив на місто російські дрон та ракети: рішення суду

Агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки на Одесу, Служба безпеки викрила у травні. Суд оголосив зрадникові вирок – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, наведенням обстрілів займався 47-річний інженер місцевого заводу. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Використовуючи посаду та особисті зв’язки, агент відстежував локації підприємств, які виконують оборонні замовлення. Зібрані розвіддані він передавав кураторові від ФСБ у вигляді координат на гугл-картах з описом об’єктів, по яких ворог готував повітряні удари – йдеться в повідомленні.

Також зрадник відстежував та звітував російському спецслужбісту про дислокацію Сил оборони та наслідки обстрілів Одеси.

Для підготовки наступних ударів агент враховував орієнтовне розташування вогневих позицій української ППО, про що доповідав кураторові.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він накопичував розвідінформацію та контактував з ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).