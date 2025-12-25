У Ростовській області атаковано Новошахтинський НПЗ

Вдень 25 грудня жителі міста Новошахтинськ Ростовської області повідомили про серію вибухів і пожежу на території місцевого заводу нафтопродуктів, повідомляє ASTRA.

Йдеться про акціонерне товариство «Новошахтинський завод нафтопродуктів» — одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Завод спеціалізується на переробці нафти та виробництві мазуту, пічного, суднового й дизельного пального, прямогонного бензину та іншої продукції.

Факт атаки і займання підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. За його словами, внаслідок повітряної атаки на території Новошахтинська пролунали вибухи. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Що саме горить, посадовець не уточнив.

Реклама